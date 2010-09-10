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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2710 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:48 Девочки, кто знает хороший магазин для покупки запчастей к ЧПУ станку? Нужны шпиндели и направляющие, но не хочется переплачивать за бренд, важно соотношение цена-качество. Вернуться к началу

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