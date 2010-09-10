Подскажите
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Подскажите
Девочки, кто знает хороший магазин для покупки запчастей к ЧПУ станку? Нужны шпиндели и направляющие, но не хочется переплачивать за бренд, важно соотношение цена-качество.
Re: Подскажите
Для ЧПУ станка покупала комплектующие в https://3d-diy.ru . У них широкий ассортимент шпинделей, направляющих и других запчастей по разумным ценам. Особенно понравилось, что есть подробные характеристики каждой детали и можно сравнить варианты. Доставка быстрая, упаковка надёжная, никаких повреждений не было.
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