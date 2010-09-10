Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2710
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 16:48

Девочки, кто знает хороший магазин для покупки запчастей к ЧПУ станку? Нужны шпиндели и направляющие, но не хочется переплачивать за бренд, важно соотношение цена-качество.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2709
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:37

Для ЧПУ станка покупала комплектующие в https://3d-diy.ru . У них широкий ассортимент шпинделей, направляющих и других запчастей по разумным ценам. Особенно понравилось, что есть подробные характеристики каждой детали и можно сравнить варианты. Доставка быстрая, упаковка надёжная, никаких повреждений не было.
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