Сообщение klonik » Сегодня, 18:28

Здравствуйте, подскажите компанию, которая реализует кровельный материал хорошего качества? Хочу в доме крышу переделать и даже не знаю какой материал лучше всего выбрать. Буду вам признательна за информацию. Какой вообще лучше всего использовать материал?