Кровля

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2710
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кровля

Сообщение klonik » Сегодня, 18:28

Здравствуйте, подскажите компанию, которая реализует кровельный материал хорошего качества? Хочу в доме крышу переделать и даже не знаю какой материал лучше всего выбрать. Буду вам признательна за информацию. Какой вообще лучше всего использовать материал?
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