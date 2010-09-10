Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:49

Всем привет! Что за лекарственный препарат Ренгалин? Я понимаю, что этот препарат назначают от сухого и мокрого кашля. А где про этот препарат можно узнать более подробно? Если вы знаете, подскажите пожалуйста? Буду вам очень благодарна за информацию.
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