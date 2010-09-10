Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2714
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 14:49

Всем привет! Что за лекарственный препарат Ренгалин? Я понимаю, что этот препарат назначают от сухого и мокрого кашля. А где про этот препарат можно узнать более подробно? Если вы знаете, подскажите пожалуйста? Буду вам очень благодарна за информацию.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2715
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:07

Привет, сейчас можно найти всю информацию в интернете. Проблем с этим вообще нет никаких. Если вы хотите, можете на сайте более подробно узнать об этом лекарственном препарате. По крайней мере на этом сайте рассказано о преимуществах препарата, а также сможете узнать схему применения. Насколько мне известно такой лекарственный препарат можно применять как взрослым, так и детям. Поэтому если вы хотите знать побольше информации о Ренгалине смело переходите на сайт, и вы сможете все узнать. А так я вам могу сказать, что препарат от кашля очень хорошо помогает. Я принимала его по назначению врача, и он мне очень хорошо помог. В общем, я вам советую обратиться к сайту, чтобы побольше узнать информации об этом лекарственном препарате.
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