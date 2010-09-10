Сообщение zevc » Вчера, 14:49

Всем привет! Что за лекарственный препарат Ренгалин? Я понимаю, что этот препарат назначают от сухого и мокрого кашля. А где про этот препарат можно узнать более подробно? Если вы знаете, подскажите пожалуйста? Буду вам очень благодарна за информацию.