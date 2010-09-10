Экскурсия по крышам Питера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Экскурсия по крышам Питера
Девочки, кто был на экскурсиях по крышам Питера? Хочется чего-то необычного, не просто по музеям ходить. Может, кто-то знает проверенные места, где можно посмотреть город с высоты? Буду благодарна за советы!
Re: Экскурсия по крышам Питера
Недавно была на такой экскурсии, впечатления незабываемые! Виды с крыш просто космические, особенно на закате. Организаторы профессиональные, все безопасно. Рекомендую посмотреть варианты на https://krishi-piter.online/ , там много интересных маршрутов. У них есть экскурсии и по парадным, и по дворам-колодцам. Цены адекватные, гиды классные рассказчики!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя