Экскурсия по крышам Питера

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2714
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экскурсия по крышам Питера

Сообщение zevc » Сегодня, 19:59

Девочки, кто был на экскурсиях по крышам Питера? Хочется чего-то необычного, не просто по музеям ходить. Может, кто-то знает проверенные места, где можно посмотреть город с высоты? Буду благодарна за советы!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Экскурсия по крышам Питера

Сообщение klonik » 19 минут назад

Недавно была на такой экскурсии, впечатления незабываемые! Виды с крыш просто космические, особенно на закате. Организаторы профессиональные, все безопасно. Рекомендую посмотреть варианты на https://krishi-piter.online/ , там много интересных маршрутов. У них есть экскурсии и по парадным, и по дворам-колодцам. Цены адекватные, гиды классные рассказчики!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя