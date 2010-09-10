Сообщение zevc » Сегодня, 19:59

Девочки, кто был на экскурсиях по крышам Питера? Хочется чего-то необычного, не просто по музеям ходить. Может, кто-то знает проверенные места, где можно посмотреть город с высоты? Буду благодарна за советы!