Сообщение zevc » Сегодня, 20:16

Подскажите, кто-нибудь оставлял машину на парковке в Шереметьево на длительный срок? Планирую улететь на две недели, и переживаю за безопасность автомобиля. Официальная парковка аэропорта кажется дороговатой, но слышала, что рядом есть альтернативные варианты. Какие есть надежные места для длительной стоянки?