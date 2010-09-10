Парковка в Шереметьево
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Парковка в Шереметьево
Подскажите, кто-нибудь оставлял машину на парковке в Шереметьево на длительный срок? Планирую улететь на две недели, и переживаю за безопасность автомобиля. Официальная парковка аэропорта кажется дороговатой, но слышала, что рядом есть альтернативные варианты. Какие есть надежные места для длительной стоянки?
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