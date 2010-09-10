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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2714 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 20:26 Кто-нибудь покупал одежду бренда VSRAP? Видела у нескольких блогеров, выглядит стильно, но не знаю, стоит ли своих денег. Хочется узнать отзывы от реальных покупателей о качестве и размерной сетке. Вернуться к началу

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