Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2714
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:26

Кто-нибудь покупал одежду бренда VSRAP? Видела у нескольких блогеров, выглядит стильно, но не знаю, стоит ли своих денег. Хочется узнать отзывы от реальных покупателей о качестве и размерной сетке.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2715
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:11

Заказывала несколько вещей из коллекции https://vsrap.shop/brands/vsrap/ , осталась очень довольна! Ткань плотная, принты не облезают после стирок, швы ровные. Размеры идут в размер, можно смело брать свой обычный. Дизайн современный, подходит и для повседневки, и для тусовок. За свои деньги отличное качество, ношу с удовольствием уже полгода.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей