Подскажите
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Подскажите
Кто-нибудь покупал одежду бренда VSRAP? Видела у нескольких блогеров, выглядит стильно, но не знаю, стоит ли своих денег. Хочется узнать отзывы от реальных покупателей о качестве и размерной сетке.
Re: Подскажите
Заказывала несколько вещей из коллекции https://vsrap.shop/brands/vsrap/ , осталась очень довольна! Ткань плотная, принты не облезают после стирок, швы ровные. Размеры идут в размер, можно смело брать свой обычный. Дизайн современный, подходит и для повседневки, и для тусовок. За свои деньги отличное качество, ношу с удовольствием уже полгода.
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