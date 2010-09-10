Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2718
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:37

Мне стало интересно, как выбрать наркозно-дыхательные аппараты для небольшой клиники. Какие факторы стоит учитывать при покупке и где лучше всего совершать такие приобретения, чтобы не прогадать с качеством?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2717
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:50

Я недавно помогала выбирать Наркозно-дыхательные аппараты для клиники. Прежде всего, стоит обратить внимание на технические параметры и совместимость с нужным оборудованием. Я заказывала у проверенного поставщика, и сервис был на высоте, рекомендую!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей