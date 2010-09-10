Подскажите
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Подскажите
Мне стало интересно, как выбрать наркозно-дыхательные аппараты для небольшой клиники. Какие факторы стоит учитывать при покупке и где лучше всего совершать такие приобретения, чтобы не прогадать с качеством?
Re: Подскажите
Я недавно помогала выбирать Наркозно-дыхательные аппараты для клиники. Прежде всего, стоит обратить внимание на технические параметры и совместимость с нужным оборудованием. Я заказывала у проверенного поставщика, и сервис был на высоте, рекомендую!
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