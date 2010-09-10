Сообщение klonik » Вчера, 20:37

Мне стало интересно, как выбрать наркозно-дыхательные аппараты для небольшой клиники. Какие факторы стоит учитывать при покупке и где лучше всего совершать такие приобретения, чтобы не прогадать с качеством?