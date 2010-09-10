Кондиционер

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2718
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кондиционер

Сообщение klonik » Вчера, 20:53

Какой тип кондиционера лучше всего подходит для офиса, чтобы обеспечить комфортную температуру в любое время года? Где можно найти надежные варианты с установкой?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2717
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кондиционер

Сообщение zevc » Вчера, 21:59

Для офиса я выбирала настенные кондиционеры, так как они отлично поддерживают нужную температуру. На сайте https://mosveko.ru/kondicionery/ нашла подходящий вариант с установкой. У них большой выбор моделей, которые идеально подходят для офисных помещений, и процесс установки прошел без проблем.
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