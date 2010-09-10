Таможенный брокер
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Таможенный брокер
Как выбрать надежного таможенного брокера для работы с аэропортами Шереметьево и Домодедово? Не хотелось бы сталкиваться с неожиданными проблемами при оформлении груза. Какие критерии стоит учитывать при выборе?
Re: Таможенный брокер
При выборе таможенного брокера важно обратить внимание на его опыт и отзывы. Я выбрала брокера с сайта https://trans-export.com , и осталась довольна. Они работают на ключевых постах в России и обеспечивают полную поддержку. Убедитесь, что брокер предлагает комплексные услуги и имеет хорошую репутацию.
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