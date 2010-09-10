Таможенный брокер

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2718
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Таможенный брокер

Сообщение klonik » Вчера, 21:02

Как выбрать надежного таможенного брокера для работы с аэропортами Шереметьево и Домодедово? Не хотелось бы сталкиваться с неожиданными проблемами при оформлении груза. Какие критерии стоит учитывать при выборе?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2717
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Таможенный брокер

Сообщение zevc » Вчера, 22:30

При выборе таможенного брокера важно обратить внимание на его опыт и отзывы. Я выбрала брокера с сайта https://trans-export.com , и осталась довольна. Они работают на ключевых постах в России и обеспечивают полную поддержку. Убедитесь, что брокер предлагает комплексные услуги и имеет хорошую репутацию.
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