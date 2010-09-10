Кухня
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кухня
Пришло время поменять кухню, в свое время брали самую простую, пять лет она нам отслужила и устала. Хожу по магазинам, смотрю что предлагают. Есть ЛДСП и МДФ, на более дорогие варианты не смотрю. Интересует, что у кухонь из МДФ с качеством. Стоит ли связываться?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость