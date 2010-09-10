Кухня

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2718
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кухня

Сообщение zevc » 58 минут назад

Пришло время поменять кухню, в свое время брали самую простую, пять лет она нам отслужила и устала. Хожу по магазинам, смотрю что предлагают. Есть ЛДСП и МДФ, на более дорогие варианты не смотрю. Интересует, что у кухонь из МДФ с качеством. Стоит ли связываться?
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