Сообщение zevc » Сегодня, 15:16

Пришло время поменять кухню, в свое время брали самую простую, пять лет она нам отслужила и устала. Хожу по магазинам, смотрю что предлагают. Есть ЛДСП и МДФ, на более дорогие варианты не смотрю. Интересует, что у кухонь из МДФ с качеством. Стоит ли связываться?