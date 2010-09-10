Кухня

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2718
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кухня

Сообщение zevc » Сегодня, 15:16

Пришло время поменять кухню, в свое время брали самую простую, пять лет она нам отслужила и устала. Хожу по магазинам, смотрю что предлагают. Есть ЛДСП и МДФ, на более дорогие варианты не смотрю. Интересует, что у кухонь из МДФ с качеством. Стоит ли связываться?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2719
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кухня

Сообщение klonik » 35 минут назад

ЛДСП не самый надежный вариант, а вот МДФ это уже достойное качество, рекомендую брать кухню именно из этого материала. Правда, практика показывает, что даже из МДФ кухни бывают разного качества. Поэтому при покупке смотрите, чтобы все было обработано как надо, чтобы нигде сколов и трещин не было и чтобы петли надежно держались, не крошились.
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