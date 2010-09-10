Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2725
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:26

Мне очень интересно, как вы ведете учет своего бизнеса, какие инструменты вы используете? Хочу, чтобы все было под контролем и никаких ошибок не было. Буду признательна вам, если вы мне подскажите удобный и надежный сервис?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2724
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:02

Я уже продолжительное время использую только Аспро. Финансы https://aspro.finance/ . По сравнению с другими сервисами это очень удобный сервис, который позволяет иметь данные всегда будут под рукой. Принять верное управленческое решение получится только при наличии актуальной информации о финансах. Динамические виджеты помогут быстро анализировать ситуацию здесь. Благодаря такому сервису можно следить за показателями бизнеса в разных разрезах и показателях, чтобы видеть полную картину моей деятельности. Я вам могу смело советовать этот инструмент, который вам поможет вести учет вашего бизнеса и меньше всего совершать ошибки. В общем, все показатели при использовании этого сервиса будут под рукой.
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