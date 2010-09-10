Парковка в Шереметьево
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Парковка в Шереметьево
Здравствуйте, кто-нибудь пользовался услугами парковки в Шереметьево? Говорят, что там есть какая-то специализированная платная парковка. Где можно оставить автомобиль на время перелета. Вот хотелось бы знать ваше мнение, стоит оставлять автомобиль там и насколько парковка безопасна?
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