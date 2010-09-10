Парковка в Шереметьево

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2724
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Парковка в Шереметьево

Сообщение klonik » Сегодня, 13:38

Здравствуйте, кто-нибудь пользовался услугами парковки в Шереметьево? Говорят, что там есть какая-то специализированная платная парковка. Где можно оставить автомобиль на время перелета. Вот хотелось бы знать ваше мнение, стоит оставлять автомобиль там и насколько парковка безопасна?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя