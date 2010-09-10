Парковка в Шереметьево
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Парковка в Шереметьево
Здравствуйте, кто-нибудь пользовался услугами парковки в Шереметьево? Говорят, что там есть какая-то специализированная платная парковка. Где можно оставить автомобиль на время перелета. Вот хотелось бы знать ваше мнение, стоит оставлять автомобиль там и насколько парковка безопасна?
Re: Парковка в Шереметьево
Добрый день, парковка в Шереметьево отличная и под охраной находится. Камеры видеонаблюдения, периодически охрана обходит территорию. На самом деле есть и дополнительные услуги, например трансфер бесплатный, запаковка багажа при необходимости. А также на парковке можно подкачать колеса. Мне кажется отлично, особенно, когда автомобиль на парковке стоял долгое время. Я вот один раз оставляла на четыре дня, так одно колесо все равно под спустило. Если вы хотите больше знать о парковке Шереметьево или может быть вы хотите забронировать парковочное место, чтобы приехали и точно было место узнать всю информацию можете тут https://fix-parking.ru/ . На самом деле отличная, полностью под охраной парковка. Думаю, если вы оставите свою машину у них вы оцените все ее преимущества.
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