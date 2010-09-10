Композитный профиль
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Композитный профиль
Здравствуйте, что вы можете рассказать мне о композитном профиле? Может, кто-то из вас его использовал вообще? Буду вам очень признательна, если расскажите о его преимуществах. Ведь для меня материал очень новый, поэтому расскажите, что вы знаете?
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