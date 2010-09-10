Композитный профиль

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2725
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Композитный профиль

Сообщение klonik » Сегодня, 13:46

Здравствуйте, что вы можете рассказать мне о композитном профиле? Может, кто-то из вас его использовал вообще? Буду вам очень признательна, если расскажите о его преимуществах. Ведь для меня материал очень новый, поэтому расскажите, что вы знаете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2724
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Композитный профиль

Сообщение zevc » Сегодня, 17:28

Добрый день, я сама не имела дело с таким материалом. Но, у меня сосед по дачному участку очень часто использует композитный профиль. При чем не только в отделке своего дома, но еще и применяет его в строительстве. Смотрятся такие элементы очень надежно, качественно и симпатично. Сейчас есть специализированное производство, которое занимается производством таких изделий. Насколько мне известно можно заказать будет стеклопластиковый отбойник, композитный профиль термомост, лага, нестандартный композитный профиль. Также стеклопластиковый акустический профиль, пластину, стержень, стеклопластиковый поручень и многое другое на самом деле. Если вам что-то нужно могу спросить у соседа контакты компании, и вы сможете тоже к ним обратиться.
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