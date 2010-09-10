Сообщение klonik » Сегодня, 14:20

Каковы основные причины развития астигматизма у взрослых? Может ли он появиться в зрелом возрасте или это врождённое нарушение? Было бы полезно понять, какие факторы влияют на его возникновение и как с этим можно бороться.