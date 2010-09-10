Астигматизм

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2725
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Астигматизм

Сообщение klonik » Сегодня, 14:20

Каковы основные причины развития астигматизма у взрослых? Может ли он появиться в зрелом возрасте или это врождённое нарушение? Было бы полезно понять, какие факторы влияют на его возникновение и как с этим можно бороться.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2724
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Астигматизм

Сообщение zevc » 59 минут назад

Астигматизм может быть врождённым или приобретённым. Взрослые могут столкнуться с ним после травм глаз, операций или заболеваний, таких как кератоконус. Чтобы лучше понять причины и методы коррекции, рекомендую прочитать статью по ссылке https://www.optic-city.ru/blog/blogcat_ ... tigmatizm/ .
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