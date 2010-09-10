Гофрокороба
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Гофрокороба
У нас небольшой магазин сувениров, завели страничку, чтобы привлечь новых покупателей. Покупатели нашлись, многие просят отправить посылкой. И вот тут проблема – сувениры в большинстве своем хрупкие, доставку плохо переносят. Что придумать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя