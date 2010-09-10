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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2724 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Гофрокороба Цитата Сообщение klonik » 12 минут назад У нас небольшой магазин сувениров, завели страничку, чтобы привлечь новых покупателей. Покупатели нашлись, многие просят отправить посылкой. И вот тут проблема – сувениры в большинстве своем хрупкие, доставку плохо переносят. Что придумать? Вернуться к началу

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