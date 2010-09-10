Гофрокороба

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2725
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гофрокороба

Сообщение klonik » Сегодня, 14:52

У нас небольшой магазин сувениров, завели страничку, чтобы привлечь новых покупателей. Покупатели нашлись, многие просят отправить посылкой. И вот тут проблема – сувениры в большинстве своем хрупкие, доставку плохо переносят. Что придумать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2724
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Гофрокороба

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Вам нужно разработать отдельную упаковку, рекомендую сюда https://sybox.ru/catalog/solutions/gofrokoroba/ обратиться по этому поводу. Во-первых, нужны усиленные коробки, которые выдерживают удары. Такие коробки не боятся даже жесткого приземления, хотя соответствующую маркировку все равно нужно наносить. Во-вторых, прокладывайте каждое отправление защитным материалом, он убережет от всего.
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