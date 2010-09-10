Смена языка на Taobao

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2724
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Смена языка на Taobao

Сообщение zevc » 25 минут назад

Как изменить язык на Taobao через настройки сайта?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2725
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Смена языка на Taobao

Сообщение klonik » 24 минуты назад

А что покупать там хотите? Цены на этой площадке всегда были вкусные) Рекомендую ознакомиться со статьей https://sense-life.com/instrumenty-i-te ... -i-bystro/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя