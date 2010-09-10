Сообщение klonik » Сегодня, 13:45

На сайте я заметила, что крупнейший автодилер предлагает широкий выбор автомобилей. Интересно, что там можно найти 72 бренда, включая как новые, так и подержанные машины. Кто-нибудь знает, как выбрать лучший вариант и воспользоваться специальными предложениями?