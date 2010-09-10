Экскурсии в Волгограде
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Экскурсии в Волгограде
Привет! Планирую организовать для школьников экскурсию в Волгоград, чтобы они могли больше узнать о его истории. Слышала, что некоторые фирмы предлагают туры, где уже всё включено: экскурсии, транспорт, проживание. Кто-то может поделиться опытом или дать рекомендации?
Re: Экскурсии в Волгограде
Да, я недавно организовывала экскурсии в Волгограде для школьников и воспользовалась услугой этого сайта. Это было прекрасно: все было организовано на высшем уровне, включая транспорт и проживание. Дети остались в восторге от познавательных туров, и мне как преподавателю было очень комфортно. Советую!
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