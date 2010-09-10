Сообщение klonik » Сегодня, 16:35

Привет! Планирую организовать для школьников экскурсию в Волгоград, чтобы они могли больше узнать о его истории. Слышала, что некоторые фирмы предлагают туры, где уже всё включено: экскурсии, транспорт, проживание. Кто-то может поделиться опытом или дать рекомендации?