Экскурсии в Волгограде

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2727
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Экскурсии в Волгограде

Сообщение klonik » Сегодня, 16:35

Привет! Планирую организовать для школьников экскурсию в Волгоград, чтобы они могли больше узнать о его истории. Слышала, что некоторые фирмы предлагают туры, где уже всё включено: экскурсии, транспорт, проживание. Кто-то может поделиться опытом или дать рекомендации?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2726
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Экскурсии в Волгограде

Сообщение zevc » Сегодня, 16:53

Да, я недавно организовывала экскурсии в Волгограде для школьников и воспользовалась услугой этого сайта. Это было прекрасно: все было организовано на высшем уровне, включая транспорт и проживание. Дети остались в восторге от познавательных туров, и мне как преподавателю было очень комфортно. Советую!
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