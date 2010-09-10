Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2727
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:22

Как мне лучше организовать процесс работы в оконном бизнесе? Мы пробовали разные подходы, но что-то все равно не складывается. Хотелось бы узнать, есть ли какие-то эффективные решения для этой сферы?
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