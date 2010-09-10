Подскажите
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Подскажите
Как мне лучше организовать процесс работы в оконном бизнесе? Мы пробовали разные подходы, но что-то все равно не складывается. Хотелось бы узнать, есть ли какие-то эффективные решения для этой сферы?
Re: Подскажите
Для оптимизации работы в оконном бизнесе я нашла отличное решение — CRM-система от Аспро.Cloud. Она помогает навести порядок в заказах и улучшить взаимодействие с клиентами. Подробнее можно узнать тут https://aspro.cloud/projects/crm-dlya-okonnogo-biznesa/ . Это действительно может изменить ваш подход к бизнесу.
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