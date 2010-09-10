Сообщение Magistral » Сегодня, 06:07

Летом не только у тебя отпуск, но и у музыкантов. Многие по клубам на курортах играют, где народу больше. Многие на каких-то Open Air фестивалях по всей стране выступают. А вот в наше захолустье мало кто приезжает сейчас. Я даже особо афиш не видел в последнее время. А если видел, то какие-то ноунеймы для меня.