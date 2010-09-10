Чего из концертов интересного будет?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Чего из концертов интересного будет?

Сообщение Upellesin » Сегодня, 05:09

Лето, а я в этом году никуда в отпуск не поеду. Не накопил денег на хороший отдых, были другие нужные покупки. Вот думаю, хоть на концерт какой интересный выбраться что ли?! Что интересного в Рязани будет?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Re: Чего из концертов интересного будет?

Сообщение Magistral » Сегодня, 06:07

Летом не только у тебя отпуск, но и у музыкантов. Многие по клубам на курортах играют, где народу больше. Многие на каких-то Open Air фестивалях по всей стране выступают. А вот в наше захолустье мало кто приезжает сейчас. Я даже особо афиш не видел в последнее время. А если видел, то какие-то ноунеймы для меня.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Anatup

Re: Чего из концертов интересного будет?

Сообщение Anatup » Сегодня, 06:25

А для кого звёздам всяким выступать, если все как раз на юга тянут в это время? Но хотя концертов мало летом в городе, но не значит, что их нет совсем. Например, к нам частенько наведывается интересный оркестр CAGMO, которые в симфонической версии обыгрывает произведения разных рок-групп или красивую музыку из фильмов. Посмотрит афишу их концертов в Рязани тут: https://cagmo.ru/cities/ryz. Летом с какой-то программой должны приехать.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Чего из концертов интересного будет?

Сообщение Fabos » Сегодня, 06:45

Я тут сам осознал, что 1000 лет не был на концертах. И открыл Афишу Яндекса, посмотрел, и вправду жиденько по концертам у нас в ближайшее время. Вот осенью пару интересных групп приедут. Так что до осени потерплю, пожалуй.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя