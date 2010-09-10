Чего из концертов интересного будет?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Чего из концертов интересного будет?
Лето, а я в этом году никуда в отпуск не поеду. Не накопил денег на хороший отдых, были другие нужные покупки. Вот думаю, хоть на концерт какой интересный выбраться что ли?! Что интересного в Рязани будет?
Re: Чего из концертов интересного будет?
Летом не только у тебя отпуск, но и у музыкантов. Многие по клубам на курортах играют, где народу больше. Многие на каких-то Open Air фестивалях по всей стране выступают. А вот в наше захолустье мало кто приезжает сейчас. Я даже особо афиш не видел в последнее время. А если видел, то какие-то ноунеймы для меня.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Чего из концертов интересного будет?
А для кого звёздам всяким выступать, если все как раз на юга тянут в это время? Но хотя концертов мало летом в городе, но не значит, что их нет совсем. Например, к нам частенько наведывается интересный оркестр CAGMO, которые в симфонической версии обыгрывает произведения разных рок-групп или красивую музыку из фильмов. Посмотрит афишу их концертов в Рязани тут: https://cagmo.ru/cities/ryz. Летом с какой-то программой должны приехать.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Чего из концертов интересного будет?
Я тут сам осознал, что 1000 лет не был на концертах. И открыл Афишу Яндекса, посмотрел, и вправду жиденько по концертам у нас в ближайшее время. Вот осенью пару интересных групп приедут. Так что до осени потерплю, пожалуй.
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