Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Девочки, привет! Подскажите, в каком магазине лучше купить котел отопления в дом? Мне нужен именно качественный, газовый котел, который будет служить долго. Также хотелось бы мне, чтобы еще пришел специалист и произвел монтаж такого оборудования. В общем, если знаете где купить выгодно такой котел, буду рада вашим советам.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя