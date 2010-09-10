Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2729
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:56

Девочки, привет! Подскажите, в каком магазине лучше купить котел отопления в дом? Мне нужен именно качественный, газовый котел, который будет служить долго. Также хотелось бы мне, чтобы еще пришел специалист и произвел монтаж такого оборудования. В общем, если знаете где купить выгодно такой котел, буду рада вашим советам.
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