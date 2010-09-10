Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Девочки, привет! Подскажите, в каком магазине лучше купить котел отопления в дом? Мне нужен именно качественный, газовый котел, который будет служить долго. Также хотелось бы мне, чтобы еще пришел специалист и произвел монтаж такого оборудования. В общем, если знаете где купить выгодно такой котел, буду рада вашим советам.
Re: Подскажите
Привет, я газовый котел покупала тут https://climbo.ru , очень понравился этот интернет-магазин. Мне консультант интернет-магазина помог подобрать мне оптимальный газовый котел, а специалист помог мне его установить. На самом деле хороший интернет-магазин, можно все тут купить для отопления, вентиляции, водоснабжения, водоочистки и других сфер. Доставка быстрая и самое главное на все оборудование предоставляется гарантия. Так что можете перейти по ссылке и посмотреть какой ассортимент газовых котлов вообще интернет-магазин предлагает. Мне кажется, что вы нигде больше не найдете такого большого ассортимента котлов отопления как в этом магазине. Поэтому я советую посмотреть именно тут, что-нибудь все равно вы подберете.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей