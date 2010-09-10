Сообщение klonik » Сегодня, 13:56

Девочки, привет! Подскажите, в каком магазине лучше купить котел отопления в дом? Мне нужен именно качественный, газовый котел, который будет служить долго. Также хотелось бы мне, чтобы еще пришел специалист и произвел монтаж такого оборудования. В общем, если знаете где купить выгодно такой котел, буду рада вашим советам.