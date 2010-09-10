Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2732
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:56

Девочки, привет! Подскажите, в каком магазине лучше купить котел отопления в дом? Мне нужен именно качественный, газовый котел, который будет служить долго. Также хотелось бы мне, чтобы еще пришел специалист и произвел монтаж такого оборудования. В общем, если знаете где купить выгодно такой котел, буду рада вашим советам.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2728
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 41 минуту назад

Привет, я газовый котел покупала тут https://climbo.ru , очень понравился этот интернет-магазин. Мне консультант интернет-магазина помог подобрать мне оптимальный газовый котел, а специалист помог мне его установить. На самом деле хороший интернет-магазин, можно все тут купить для отопления, вентиляции, водоснабжения, водоочистки и других сфер. Доставка быстрая и самое главное на все оборудование предоставляется гарантия. Так что можете перейти по ссылке и посмотреть какой ассортимент газовых котлов вообще интернет-магазин предлагает. Мне кажется, что вы нигде больше не найдете такого большого ассортимента котлов отопления как в этом магазине. Поэтому я советую посмотреть именно тут, что-нибудь все равно вы подберете.
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