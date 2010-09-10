Мастер-класс по рисованию
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Мастер-класс по рисованию
Доброе утро, дорогие! Пожалуйста, посоветуйте, куда в Питере на каникулах можно сводить подростков 10-12 лет с пользой и приятным времяпрепровождением? Может, какие-то игры, мастер-классы проводятся?
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