Мастер-класс по рисованию

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2732
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мастер-класс по рисованию

Сообщение klonik » Сегодня, 17:00

Доброе утро, дорогие! Пожалуйста, посоветуйте, куда в Питере на каникулах можно сводить подростков 10-12 лет с пользой и приятным времяпрепровождением? Может, какие-то игры, мастер-классы проводятся?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2731
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мастер-класс по рисованию

Сообщение zevc » 16 минут назад

Добрый день! Мы на прошлой неделе семьёй ходили в студию живописи «Воздух». Нам провели замечательный мастер-класс по рисованию спб . Три часа прошли, как один миг! Педагог очень хороший, всё время подсказывал, направлял, обучал нас. В итоге каждый из нас нарисовал свою картину и забрал с собой. Здесь же могут провести мастер-класс с эпоксидной смолой. Тоже очень красивые работы получаются.
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