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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2732
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 17:23

Где можно арендовать полевую кухню на три готовки? У нас будет фест, начнется в пять вечера в пятницу, закончится в субботу в пять. Хотелось бы, чтобы в семь вечера в пятницу гостей накормили, потом с утра часов в девять и обед в два. Кто возьмется за такое?
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