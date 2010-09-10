Сообщение klonik » Сегодня, 17:23

Где можно арендовать полевую кухню на три готовки? У нас будет фест, начнется в пять вечера в пятницу, закончится в субботу в пять. Хотелось бы, чтобы в семь вечера в пятницу гостей накормили, потом с утра часов в девять и обед в два. Кто возьмется за такое?