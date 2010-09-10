Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2732
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 17:23

Где можно арендовать полевую кухню на три готовки? У нас будет фест, начнется в пять вечера в пятницу, закончится в субботу в пять. Хотелось бы, чтобы в семь вечера в пятницу гостей накормили, потом с утра часов в девять и обед в два. Кто возьмется за такое?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2731
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 19:14

Рекомендую сюда https://kp125.ru/polevye-kuxni/ обратиться, отличная компания. Можно договориться на любой формат, причем если вы чего-то не знаете, то они вам расскажут, покажут и помогут меню проработать. По кухням тоже есть вариант, могут повара вам на все время проведения мероприятия прикомандировать, могут на каждый прием пищи кухню заново разворачивать, тут уж как вам удобнее.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей