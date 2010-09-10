Кейтеринг
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Кейтеринг
Где можно арендовать полевую кухню на три готовки? У нас будет фест, начнется в пять вечера в пятницу, закончится в субботу в пять. Хотелось бы, чтобы в семь вечера в пятницу гостей накормили, потом с утра часов в девять и обед в два. Кто возьмется за такое?
Re: Кейтеринг
Рекомендую сюда https://kp125.ru/polevye-kuxni/ обратиться, отличная компания. Можно договориться на любой формат, причем если вы чего-то не знаете, то они вам расскажут, покажут и помогут меню проработать. По кухням тоже есть вариант, могут повара вам на все время проведения мероприятия прикомандировать, могут на каждый прием пищи кухню заново разворачивать, тут уж как вам удобнее.
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