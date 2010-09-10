Управление предприятием с помощью программ 1С
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Управление предприятием с помощью программ 1С
Здравствуйте, очень хочется автоматизировать основные процессы на предприятии. Сейчас очень много разных сервисов и программ, посоветуйте какую программу лучше всего использовать? Может, вы используете что-то эффективное на своем предприятие? Подскажите?
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