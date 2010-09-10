Быстровозводимое здание

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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Быстровозводимое здание

Сообщение Fabos » Сегодня, 03:48

Заказал быстровозводимое здание для мастерской. Хотел нормальное помещение, чтобы инструменты не валялись где попало. Нашел подходящий вариант здесь: https://blokkonteiner-russia.ru/ . Сделали все быстро: привезли, собрали, даже розетки поставили. Теперь есть куда складывать весь хлам и работать можно в человеческих условиях. Оказалось удобнее, чем думал.
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