Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2733
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 25 минут назад

Здравствуйте, мне впервые выписали такой лекарственный препарат как «Рафамин». Ранее никогда о нем не слышала я, что это за препарат? Какие вообще у него есть преимущества против других вирусных заболеваний, расскажите если знаете информацию о таком препарате?
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