Сообщение zevc » Сегодня, 13:40

Здравствуйте, мне впервые выписали такой лекарственный препарат как «Рафамин». Ранее никогда о нем не слышала я, что это за препарат? Какие вообще у него есть преимущества против других вирусных заболеваний, расскажите если знаете информацию о таком препарате?