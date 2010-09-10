Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, мне впервые выписали такой лекарственный препарат как «Рафамин». Ранее никогда о нем не слышала я, что это за препарат? Какие вообще у него есть преимущества против других вирусных заболеваний, расскажите если знаете информацию о таком препарате?
Re: Подскажите
Добрый день, «Рафамин» действительно отличный противовирусный препарат, который сейчас многим назначают врачи при ОРВИ и простуде. Если вы хотите больше знать о лекарственном препарате, сможете о нём узнать тут rafamin.ru. Кстати, если вы не знали лекарственный препарат обладает премией Russian Pharma Awards. Единственная в нашей стране фармацевтическая премия, где победители определяются только на основе опыта и экспертизы специалистов. Поэтому препарат действительно неплохой, эффективный. Я сама его применяла и поэтому ничего плохого сказать не могу. Самое главное, что его применять очень просто, особенно в дороге. Потому что не нужно запивать водой, так как предлагается в таблетках для рассасывания.
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