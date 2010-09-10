Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2733
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 15 минут назад

Добрый день, автомобилисты! Подскажите, что лучше взять Geely или Changan? Мне нравятся машины у обоих брендов. Не знаю, что лучше всего выбрать. Может, что-то мне подскажите в этом вопросе? А я вам буду за информацию очень признательна. Подскажите, если вы разбираетесь в китайских автомобилях?
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