Подскажите
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Подскажите
Добрый день, автомобилисты! Подскажите, что лучше взять Geely или Changan? Мне нравятся машины у обоих брендов. Не знаю, что лучше всего выбрать. Может, что-то мне подскажите в этом вопросе? А я вам буду за информацию очень признательна. Подскажите, если вы разбираетесь в китайских автомобилях?
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