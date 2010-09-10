Подскажите
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Подскажите
Добрый день, автомобилисты! Подскажите, что лучше взять Geely или Changan? Мне нравятся машины у обоих брендов. Не знаю, что лучше всего выбрать. Может, что-то мне подскажите в этом вопросе? А я вам буду за информацию очень признательна. Подскажите, если вы разбираетесь в китайских автомобилях?
Re: Подскажите
Здравствуйте, я себе взяла новый geely и не жалею. Правда брала у официального дилера, чтобы автомобиль был на гарантии. Все-таки для меня это очень важно, так как мало ли что может случиться с автомобилем. А тут официальный дилер сможете устранить все неисправности. Да и в официальном салоне всегда по комплектации можно выбрать подходящий автомобиль. Смотрите сами, конечно, но вроде и о Changan ничего плохого я не слышала. В любом случае нужно посетить автосалоны, приценится и уже тогда уже определиться с выбором. А так, сейчас на российском рынке немного хороших автомобилей. Поэтому прекрасно понимаю вас как сложно определиться с выбором автомобиля.
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