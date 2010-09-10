Сообщение zevc » 08 июл 2025, 14:34

Муж обещал купить мне машину как только сдам на права. Три года назад присмотрели, сдала только сейчас – теперь конкретно эту машину если и можно взять, то только с пробегом. В принципе, на другое у нас уже и денег не хватает. Вот только боюсь, что быстро сломается. Есть у кого опыт покупки б/у авто?