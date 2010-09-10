Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 08 июл 2025, 14:34

Муж обещал купить мне машину как только сдам на права. Три года назад присмотрели, сдала только сейчас – теперь конкретно эту машину если и можно взять, то только с пробегом. В принципе, на другое у нас уже и денег не хватает. Вот только боюсь, что быстро сломается. Есть у кого опыт покупки б/у авто?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 08 июл 2025, 18:32

Сейчас новое мало кто себе может позволить, если только уже есть автомобиль, который можно в трейд-ин сдать и оформить кредит. На самом деле авто с пробегом в спб это не страшно, продается много хороших машин. Тут, правда, брать нужно в салоне, а не с рук. Потому что салон перед продажей делает ремонт, да и гарантию они дают. Тогда как с рук пытаются сбыть все подряд, в том числе и хлам полнейший.
Anthonn
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Подскажите

Сообщение Anthonn » Сегодня, 09:16

Можно же выбрать качественное авто, даже с пробегом. Я лично взял лизинг бу авто в Минске на выгодных условиях. Автомобилем полностью доволен, технически никаких проблем. Может и вам стоит такой вариант рассмотреть?
