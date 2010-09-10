Подскажите
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Подскажите
Вчера в одном магазине мне показали серьги с кристаллами, которые выглядели потрясающе, но цена была подозрительно низкой. Продавец уверял, что это оригинальные Swarovski, но я сомневаюсь. Есть ли какие-то неочевидные признаки, по которым можно определить подлинность?
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