Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Вчера в одном магазине мне показали серьги с кристаллами, которые выглядели потрясающе, но цена была подозрительно низкой. Продавец уверял, что это оригинальные Swarovski, но я сомневаюсь. Есть ли какие-то неочевидные признаки, по которым можно определить подлинность?