Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2736
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Вчера в одном магазине мне показали серьги с кристаллами, которые выглядели потрясающе, но цена была подозрительно низкой. Продавец уверял, что это оригинальные Swarovski, но я сомневаюсь. Есть ли какие-то неочевидные признаки, по которым можно определить подлинность?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2737
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:37

Когда себе покупала серьги сваровски, тоже были сомнения. Продавец дал две разные серьги, в одной были оригинальные кристаллы, в другом обычные. И просто предложил отойти в тень – сваровски как блестел, так и продолжил, а этот сразу мутный стал. Плюс советуют смотреть на грани, они у сваровки ровные, другие таких не делают. Ну и магазин нужно нормальный выбирать, с хорошей репутацией.
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