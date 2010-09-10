Подскажите
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Подскажите
Девочки, привет! У моей крестной дочки день рождения, и я не знаю даже, что ей и подарить. Семья сама обеспечения и просто букет с коробкой конфет вообще не вариант. Подскажите, покидайте идеи, что можно подарить молодой девушке?
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