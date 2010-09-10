Сообщение zevc » Сегодня, 15:50

Девочки, привет! У моей крестной дочки день рождения, и я не знаю даже, что ей и подарить. Семья сама обеспечения и просто букет с коробкой конфет вообще не вариант. Подскажите, покидайте идеи, что можно подарить молодой девушке?