Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2736
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:50

Девочки, привет! У моей крестной дочки день рождения, и я не знаю даже, что ей и подарить. Семья сама обеспечения и просто букет с коробкой конфет вообще не вариант. Подскажите, покидайте идеи, что можно подарить молодой девушке?
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