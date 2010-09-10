Подскажите
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Подскажите
Девочки, привет! У моей крестной дочки день рождения, и я не знаю даже, что ей и подарить. Семья сама обеспечения и просто букет с коробкой конфет вообще не вариант. Подскажите, покидайте идеи, что можно подарить молодой девушке?
Re: Подскажите
Привет, а сколько вашей крестной дочке лет? Просто я могу вам посоветовать подарить серьги с бриллиантами. Мне кажется такой подарок для крестной вашей дочки отличный вариант будет. Конечно, уж супердорогие серьги покупать не стоит. А вот небольшие с бриллиантом не кажется самый оптимальный вариант. Мне вообще если честно кажется, что каждая девушка в любом возрасте будет рада таким серьгам. Тем более сейчас выбор сережек очень большой, и вы сможете подобрать вариант, который точно понравится вашей имениннице. А так сами смотрите, что можно подарить по своему бюджету. Если с финансами не так все хорошо, можно рассмотреть какой-нибудь другой вариант, крестик, кулон, они обычно стоят дешевле.
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